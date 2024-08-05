Здесь и сейчас: врач рассказала, как быстро восстановить силы организма

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 33 0

Физиотерапевт Энгельгардт: восстановить силы поможет упражнение «Здесь и сейчас»

Здесь и сейчас: врач рассказала, как быстро восстановить силы организма

Фото: www.globallookpress.com

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Простая практика поможет справиться с усталостью и стрессом.

Восстановить силы и ресурсы организма можно с помощью упражнения «Я вижу, я слышу, я чувствую». О нем в беседе с aif.ru рассказала врач-физиотерапевт Галина Энгельгардт.

Также это упражнение можно назвать «Здесь и сейчас». Речь о том, как важно научиться фокусироваться на настоящем моменте. Чтобы это сделать, нужно задействовать органы чувств. Начинать стоит с остановки и самонаблюдения. Необходимо задать себе простой вопрос: «Что я вижу?». И хотя бы на 30 секунд сконцентрироваться на зрительных образах.

Затем нужно перевести внимание на слуховые ощущения. Для этого необходимо также спросить себя: «Что я слышу?», а после постараться услышать все звуки. Например, пение птиц или шум ветра.

Также врач советует сфокусировать внимание на ощущениях. Тут поможет вопрос: «Что я чувствую?». Нужно замечать свои физические ощущения. Например, сидя на кресле, можно обратить внимание на его поверхность.

«Благодаря этому упражнению происходит очень мощное переключение с привычного ритма жизни, которое вы делаете сознательно. Упражнение очень хорошо возвращает человека в момент „здесь и сейчас“. Конечно, целесообразно делать его в том месте, о котором вы хотите сохранить воспоминания и связанные с этим ощущения», — объяснила Энгельгардт.

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Здесь и сейчас: врач рассказала, как быстро восстановить силы организма

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