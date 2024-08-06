Дети обменянных РФ Дульцевых эмоционально ответили на новость, что они русские

Разведчики вернулись на Родину спустя более пяти лет отсутствия.

Дети российских разведчиков-нелегалов Анны и Артема Дульцевых крайне положительно и со слезами отреагировали на новость, что они русские. Об этом вернувшиеся в результате обмена между Россией и Западом родители рассказали в эфире одного из федеральных телеканалов.

«<…> (Жена. — Прим. ред.) отвлекла Софи от дел, у нее были игрушки, что-то смотрела на экране, я только заметил у нее эмоции, она начала чуть-чуть плакать», — сказал Артем Дульцев.

Родители также дополнили, что их сын отреагировал на новость о своей национальности спокойнее. При этом Данил отнесся к этому факту — очень положительно, подчеркнул отец ребенка.

Сообщается, что дети российских разведчиков уже научились говорить простые фразы на русском. Так, сын Даниил коротко выразил любовь к своей большой семье. Дульцев также подчеркнул, что именно это и придает родителям сил.

Разведчики-нелегалы Анна и Артем Дульцевы были арестованы за шпионаж в конце 2022 года по наводке разведки неуказанной страны. Супруги отбывали свое наказание в Словении, а их детей передали в приемную семью.

Обмен заключенными между Россией, Белоруссией, Германией, США, Словенией и рядом стран прошел 1 августа в аэропорте Анкары. Восемь граждан РФ, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО, уже вернулись на родину. Среди них офицер Вадим Красиков, Вадим Конощенок, Артем Дульцев, Анна Дульцева, Михаил Микушин, Павел Рубцов, Роман Селезнев и Владислав Клюшин.

Вернувшихся на Родину россиян лично встретил глава РФ Владимир Путин. Он поблагодарил их за верность своей стране.

Ранее 5-tv.ru писал, что вернувшийся в Россию по обмену Роман Селезнев читал «Известия» во время заключения в США.