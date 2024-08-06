Любовь или удобный вариант? Есть ли будущее у Лепса с 18-летней избранницей

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 65 0

Психолог Самбурский: мать Кибы опасается манипуляций со стороны Лепса

Любовь или удобный вариант? Есть ли будущее у Лепса с 18-летней избранницей

Фото: © РИА Новости / Павел Бедняков

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Известно, что мать Авроры Кибы не в восторге от такого союза и даже препятствует ему. Чего именно она опасается?

Мать 18-летней девушки Григория Лепса препятствует отношениям пары, опасаясь, что певец может начать манипулировать молодой возлюбленной. Об этом в беседе с изданием «Страсти» рассказал психолог Станислав Самбурский.

По его мнению, родительница Авроры Кибы переживает, что у дочери появится эмоциональная зависимость.

«Взрослый и более опытный партнер может осознанно транслировать свои жизненные установки. Возникает ситуация, когда он делает из юной девушки удобный для себя вариант. Мама Авроры, скорее всего, понимает эти риски», — говорит психолог.

Также специалист указывает на то, что молодая спутница состоявшегося мужчины возвращает того в молодость и учит вновь беззаботно радоваться жизни. Кроме того, такая избранница повышает самооценку и уверенность в собственной привлекательности.

Самбурский также назвал причины, из-за которых Аврора могла сделать такой выбор. Он предположил, что в детстве отец девушки «душил» ее своей любовью. Аврора — первый ребенок, поэтому, вероятнее всего, она росла в любви и изобилии. Именно такой стиль воспитания заставляет девушек искать в будущем мужчину, похожего на своего любящего папу. А вот с ровесниками им, наоборот, строить отношения бывает сложно.

По мнению психолога, матери Авроры не стоит категорически запрещать своей дочери что-либо. В такой ситуации поможет только доверительный диалог.

«Отношения между Григорием Лепсом и Авророй Кибой могут быть вполне успешными. Григорий получил легкую и беззаботную спутницу, а она — опытного мужчину, который может закрывать ее эмоциональные и финансовые потребности, что недоступно ее ровесникам», — резюмирует Самбурский.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что новая стрижка Григория Лепса рассмешила поклонников.

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