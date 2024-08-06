«Риск сорваться»: названа самая частая ошибка при похудении

Какой способ поможет эффективно сбросить лишний вес?

Одна из самых больших ошибок людей, желающих похудеть, — это резко вводить ограничения и садиться на жесткую диету «с понедельника». Об этом в беседе с KP.RU рассказала врач-эндокринолог Юлия Атаманова.

«При таком подходе выше всего риск сорваться — либо во время самого процесса избавления от лишнего веса, либо после достижения цели», — отметила эксперт.

По мнению Атамановой, одним из самых эффективных способов похудения является метод «Гарвардской тарелки», так как его результативность подтверждена доказательной медициной. Именно он помогает худеющим избежать психологических проблем за счет разнообразного рациона.

При таком методе похудения мужчины должны воспользоваться тарелкой диаметром около 24 сантиметров, а женщины — 21. Одну половину тарелки следует заполнить овощами. Другую же разделить на две части, куда в равных пропорциях положить белок, например, белое мясо или рыбу, и цельное зерно. Эндокринолог подчеркивает, что так должны выглядеть все основные приемы пищи. При такой диете допускается сладкое, но в разумных количествах и «без перебора общей калорийности».

Атаманова добавила, что именно разнообразное меню поможет людям худеть без какого-либо дискомфорта, а также сохранить впоследствии желаемый вес.

А вот различные виды диет, такие как волюметрическая, палеодиета, интервальное голодание, техника «Калорик рестрикшн» и многие другие, имеют много минусов и противопоказаний. Поэтому, прежде чем им следовать, необходимо оценить все риски и проконсультироваться с врачом.

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