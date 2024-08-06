В новом учебнике по истории, который появится в российских вузах с 1 сентября, будут разделы о событиях «русской весны» и спецоперации. На расширенном заседании экспертного совета при Минобрнауки сегодня рассказали, что над книгой работал большой авторский коллектив. Он учел более трех тысяч замечаний и правок.

«Нам принципиально важно, чтобы получившийся учебник был тщательно выверен и по-настоящему востребован в образовательном процессе. Поэтому еще весной мы вместе с Российским историческим обществом организовали большую кампанию по его профессиональному обсуждению. Кроме того, текст учебника в финальной редакции был направлен на экспертизу Российской академии наук. И недавно было получено положительное заключение», — отметил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фильков.

«В первой главе учебника подробно освещены основные черты российской цивилизации. В целом, более подробно рассматриваются периоды относительно недавнего прошлого. Основной акцент сделан на истории Великой Отечественной войны, включая установленные судом факты геноцида советского народа», — рассказал директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

С 1 сентября новое издание будет доступно для студентов в онлайн-формате. Печатную версию вузы смогут заказать по своему усмотрению. Стоит подчеркнуть, что заниматься по этим учебниками будут учащиеся неисторических специальностей.

В прошлом году также были выпущены новые учебники по истории с разделами о ходе специальной военной операции для школьников.