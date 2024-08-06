Оно должно было состояться на памятный день для россиян в прошлом месяце.

Спецслужбы Украины готовили покушение на президента РФ Владимира Путина и главу Минобороны Андрея Белоусова на День Военно-морского флота — прямо на параде. Об этом в эфире одного из федеральных телеканалов рассказал заместитель министра иностранных дел (МИД) России Сергей Рябков.

Дипломат пояснил, что покушение должно было состояться 28 июля во время праздника в Петербурге, но этому помешали власти США. В частности, за несколько дней до этого Белоусов связался по телефону с главой Пентагона Ллойдом Остином. Он призвал убедить киевские власти отказаться от этого решения, рассказал Рябков.

«Москва и Вашингтон избежали эскалационного витка», — заявил замруководителя МИД РФ.

Сообщается, что планы Киева на покушения крайне сильно удивили Остина, но министр обороны США в итоге воспринял слова Белоусова серьезно.

Стоит упомянуть, что в том же месяце, когда планировалось покушение на Путина и на Белоусова, в России заподозрили в нем участие «англосаксонских хозяев» Украины. Об этом в июле сообщила Мария Захарова в ходе прошедшего тогда брифинга.

Официальный представитель МИД РФ пояснила, что западные страны отправляют деньги Незалежной «колоссальными потоками». И их не волнуют многочисленные террористические акты Украины.

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