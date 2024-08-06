Один звонок: как Белоусов предотвратил покушение на Владимира Путина

|
Александр Тарасов
Александр Тарасов 1 056 0

Замглавы МИД Рябков: спецслужбы Украины готовили покушение на Путина на День ВМФ

Один звонок: как Белоусов предотвратил покушение на Владимира Путина

Фото: © РИА Новости / Михаил Метцель

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Оно должно было состояться на памятный день для россиян в прошлом месяце.

Спецслужбы Украины готовили покушение на президента РФ Владимира Путина и главу Минобороны Андрея Белоусова на День Военно-морского флота — прямо на параде. Об этом в эфире одного из федеральных телеканалов рассказал заместитель министра иностранных дел (МИД) России Сергей Рябков.

Дипломат пояснил, что покушение должно было состояться 28 июля во время праздника в Петербурге, но этому помешали власти США. В частности, за несколько дней до этого Белоусов связался по телефону с главой Пентагона Ллойдом Остином. Он призвал убедить киевские власти отказаться от этого решения, рассказал Рябков.

«Москва и Вашингтон избежали эскалационного витка», — заявил замруководителя МИД РФ.

Сообщается, что планы Киева на покушения крайне сильно удивили Остина, но министр обороны США в итоге воспринял слова Белоусова серьезно.

Стоит упомянуть, что в том же месяце, когда планировалось покушение на Путина и на Белоусова, в России заподозрили в нем участие «англосаксонских хозяев» Украины. Об этом в июле сообщила Мария Захарова в ходе прошедшего тогда брифинга.

Официальный представитель МИД РФ пояснила, что западные страны отправляют деньги Незалежной «колоссальными потоками». И их не волнуют многочисленные террористические акты Украины.

Ранее 5-tv.ru писал, зачем Киев грозится уничтожить Крымский мост.

+18° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 75%
84.95
-0.75 93.04
0.21
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:42
«Откровенно диковатое»: Захарова назвала новые подробности покушения на Трампа
9:30
Штурм дворца и роспуск парламента: Бангладеш тонет в массовых протестах
9:16
Сложил оружие: операторы БПЛА довели сдавшегося боевика ВСУ до позиций РФ
9:09
Визовый вопрос: кому могут отказать в шенгенской визе в 2024 году
8:52
Один звонок: как Белоусов предотвратил покушение на Владимира Путина
8:41
Множество способов: как правильно поддерживать здоровье позвоночника

Сейчас читают

Русские и белорусы не взламывали софт атомного флота Британии — они его написали
«Был хлопок, а потом кто-то закричал»: очевидица о причинах давки в аэропорту Кольцово
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 августа, для всех знаков зодиака
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака