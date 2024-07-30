Игорь Сивов и Нюша договорились о местожительстве детей после развода

Пара воспитывает сына Саффрона и дочь Симбу. Мама не планирует везти их с собой в Москву.

Развод певицы Нюши и предпринимателя Игоря Сивова в самом разгаре, вот только долгожданного скандала не случилось. Публика разочарована. Слухи о расставании пары курсировали давно, поклонникам было известно об изменах Сивова и его инфоцыганских стратегиях, которые успешно продавались, в том числе, за счет популярности супруги. Казалось бы, такая обстановка обещает громкие разборки, но нет.

Ни другие женщины, ни принуждение к свободным отношениям, ни прочее не заставили Нюшу публично высказать все, что она думает о бывшем. Звезды разошлись «с благодарностью друг к другу» и остались «любящими родителями чудесных деток». Артистка даже взяла на себя вину за измену, ведь благоверный пошел налево из-за ее накопленной и не выплеснутой агрессии. Делить тоже ничего не придется, совместного имущества бывшие не нажили.

Вопрос только в определении местожительства детей — Симбы и Саффрона. Как говорят внимательные поклонники и журналисты, соответствующее судебное заседание откладывалось не раз, возможно, потому что родители не могли договориться. Сивов остался жить в Дубае, Нюша планирует продолжать карьеру в России. В интервью с изданием Super PR-директору бизнесмена Мария Редекоп заявила, что все нюансы уже урегулированы, а задержки — чистая бюрократия.

«У Игоря и Нюши нет разногласий по поводу бракоразводного процесса. Они изначально достигли соглашения по всем вопросам, включая имущественные и касательно воспитания наследников. Дети учатся в Дубае. И Нюша с Игорем договорились, что они будут жить там. Нет такого, чтобы дети с кем-то остались», — сказала она.

По итогам распавшегося брака Нюша предстала перед фанатами заступницей неверного супруга и женщиной, которая оставила детей с бывшим в другой стране, чтобы приезжать к ним, «когда сильно соскучится». От горы обвинений звезда отбивается как будто заученными фразами. Видать, Сивов, магистр психоанализа и мастер по ресурсному состоянию, научил.

Ранее, писал 5-tv.ru, всплыла реальная причина развода Нюши и Игоря Сивова. Осведомленный источник заявил, что инициатором была вовсе не обманутая жена.