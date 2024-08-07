«Не эфемерные проекты»: звезда «Универа» Гаврилов рассказал о заветной мечте

Такое желание актер загадал на свой день рождения.

Юношеская мечта звезды сериала «Универ» Алексея Гаврилова заключается в том, чтобы рубль был привязан к золоту. Об этом актер рассказал на презентации нового мультиплатформенного медиапроекта Aurum в баре «Шаляпин» эксклюзивно для 5-tv.ru.

Гаврилов отметил, что Россия, на его взгляд, сегодня является стратегическим центром, который позволяет создать финансовую «подушку безопасности» для своих граждан.

«Сохранить свои инвестиции не в каких-то эфемерных цифровых проектах, каких-то бумажках, каких-то непонятных „мыльных пузырях“, которые мы видим на Западе», — подчеркнул актер.

Он добавил, что сейчас все Центробанки мира закупают золото в больших количествах, а в следующем году эти объемы будут увеличены на 30%.

«У меня есть такая, возможно, юношеская мечта, еще с детства, чтобы рубль был привязан к золоту. Я надеюсь, что, возможно, я буду уже стареньким дедушкой, но я увижу все равно, чтобы рубль, как во времена расцвета Российской империи, был привязан конкретно к грамму золота. Мечта, которую я сейчас загадываю здесь на свой день рождения», — признался Гаврилов.

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