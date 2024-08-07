«Вылечиться невозможно»: нарколог развеял миф о пользе алкоголя при ОРВИ

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 14 0

Нарколог Масякин: алкоголь не поможет вылечить ОРВИ

«Вылечиться невозможно»: нарколог развеял миф о пользе алкоголя при ОРВИ

Фото: www.globallookpress.com / Ute Grabowsky/photothek.net via

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Специалист предупредил, что стакан горячительного напитка может только усугубить состояние.

Прием алкоголя во время острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ) может только усугубить ситуацию. Таким способом точно вылечиться не получится. Врач-нарколог Антон Масякин в беседе с агентством РИА Новости развеял миф о пользе горячительных напитков во время простуды.

«Это миф. ОРВИ — острая респираторная вирусная инфекция. Вылечиться при помощи алкогольных напитков от острой респираторной вирусной инфекции невозможно. И тот вред, который организму нанесет стакан алкоголя при его употреблении, конечно, гораздо более весом, чем лечение другими способами», — отметил Масякин.

В XVIII веке, по словам врача, для лечения болезней прибегали и к кровопусканиям. Но с развитием медицины стало понятно — этот метод бесполезен, как и употребление алкоголя во время простуды. Лучше всего прибегнуть к лекарственным препаратам, которые поставят человека на ноги быстрее.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, можно ли летом заболеть ОРВИ и в чем главная опасность вируса.

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