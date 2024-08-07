Гендиректора холдинга «Мастертел» обнаружили мертвым в московской квартире

Генерального директора холдинга «Мастертел» Виталия Езопова обнаружили мертвым в квартире в Москве. Об этом стало известно 5-tv.ru.

Как указал источник, бизнесмен не появился на работе, а также не отвечал на звонки и сообщения его помощницы. Она решила обратиться в полицию, правоохранители в итоге зашли в квартиру Езопова на улице Осенней.

Глазам правоохранительных органов открылась следующая картина — неподвижно лежащий на кровати 48-летний бизнесмен и баллон вместе трубкой с надписью «Азот» рядом. Езопов не подавал признаков жизни, причем на нем полиция обнаружила пленку, предназначенную для вдыхания газа.

По данным источника 5-tv.ru, гендиректор холдинга «Мастертел» умер не насильственной смертью. По предварительным данным, Езопов скончался из-за вдыхания закиси азота — асфиксии.

АО «Мастертел» — один из крупнейших телекоммуникационных провайдеров не только Москвы, но и Петербурга. Причем компания существует на рынке уже более 20 лет — с 2002 года.

Ранее 5-tv.ru писал, как в прошлом месяце в Казани внезапно умер бизнесмен — в момент смерти он находился на вечеринке.