«Порядочная женщина»: почему Сергей Бурунов скрывает свою невесту

Артист счастлив, как никогда. Кто же его избранница?

Популярный российский актер Сергей Бурунов наконец обрел свое счастье в лице некой Екатерины Леви. Но любимую красавицу артист предпочитает скрывать от публики, так как настроен к возлюбленной очень серьезно и старается ее уберечь от лишних глаз, передает KP.RU.

Сергей Бурунов долгое время находился в одиночестве и очень страдал от этого, так как всегда мечтал создать семью. При этом он понимал, что избраннице будет сложно, ведь знаменитость почти все время проводит на съемках.

И вот случилось чудо — звезда сериала «Полицейский с Рублевки» нашел женщину мечты. С красавицей брюнеткой его стали замечать на мероприятиях еще в мае. Таинственной незнакомкой оказалась 35-летняя бизнесвумен Екатерина Леви. Уроженка Перми владеет компаниями, специализирующимися на клининге.

Избранницу 47-летний Бурунов тщательно скрывает от папарацци. Свои отношения он не комментирует.

«Бурунов тоже из числа таких закрытых личностей. Думаю, Сергей настроен серьезно по отношению к Екатерине, он увидел в ней будущую мать своих детей. <…>. А Екатерина, видимо, порядочная женщина, вот Сергей и оберегает ее от внимания папарацци. Да и для Екатерины появление с известным артистом — серьезный стресс», — рассказывал изданию шоумен Денис Сорокин.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Бурунов раскрыл свои скрытые комплексы и недостатки.