Умер бывший ведущий «Форт Боярда» Патрис Лаффон

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 930 0

Он не дожил всего 11 дней до своего дня рождения.

Умер бывший ведущий «Форт Боярда» Патрис Лаффон

Фото: www.globallookpress.com / Panoramic

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Бывший ведущий популярной французской телепередачи «Форт Боярд» Патрис Лаффон ушел из жизни в возрасте 84 лет. Об этом сообщает издание Fance Bleu.

«Патрис Лаффон собрал целые семьи перед телевизором», — прокомментировал смерть телеведущего французский лидер Эммануэль Макрон.

По информации СМИ, звезда телеэкрана скончался из-за сердечного приступа. Его супруга вызвала скорую помощь, однако медики не смогли спасти жизнь Лаффона.

Покойный не дожил менее двух недель до своего дня рождения. 21 августа ему могло бы исполниться 85 лет.

Лаффон вел около 20 телепередач, однако больше всего зрители запомнили его по «Форт Боярду». В 1990 году известный французский деятель телевидения Жак Антуан выкупил у прежней организации знаменитый Форт Байяр, находящийся в местечке Ла-Рошель в Атлантическом океане, и запустил игровое шоу, которое вскоре стало популярным не только во Франции, но и во всем мире — «Ключи от форта Байяр». На роль хозяина форта был приглашен близкий друг Жака Антуана — Патрис Лаффон.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что актер сериала «Глухарь» Владимир Новицкий скончался от сердечного приступа.

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