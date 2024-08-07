Футболист Олег Бондарь сломал нос прохожему в центре Москвы: «Начал конфликтовать»

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко Эксклюзив 419 0

Футболист Олег Бондарь сломал нос прохожему в центре Москвы

Фото, видео: Depositphotos / stevanovicigor; 5-tv.ru

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У пострадавшего перелом со смещением.

Футболист Олег Бондарь сломал нос прохожему в Москве. Об этом 5-tv.ru эксклюзивно рассказал пострадавший Евгений.

В районе метро Пушкинская в ночное время суток Евгений провожал девушку домой. В какой-то момент стали слышаться крики с угрозами, чтобы «нищеброды уходили» со двора. Пара не поняла, что это адресовано им, так как они вели себя тихо и никому не мешали.

Через некоторое время из подъезда жилого дома вышел молодой человек в странном состоянии. Он был психически неуравновешен. Выкрикивая все ту же фразу, он стал приближаться к Евгению и его спутнице. Не видя реакции на свои лозунги, он просто ударил коленом парня в нос.

www.globallookpress.com / Petrov Sergey; 5-tv.ru

«Планировал возвращаться домой, но познакомился с человеком, сидел на лавочке, общался. <…> В моменте человек начал из окна кричать маты, оскорблять, непонятные какие-то вещи произносить. По итогу вышел на повышенных тонах, на каких-то чересчур сильных эмоциях, начал конфликтовать», — поделился Евгений.

Пострадавший обратился в больницу за помощью, где специалисты установили, что у него серьезный перелом носа со смещением. Евгению предстоит пройти лечение.

Также пострадавший успел снять небольшое видео. Позже, когда он пришел в себя, Евгений смог опознать своего обидчика. Им оказался 23-летний полузащитник московского любительского футбольного клуба 2DROTS Олег Бондарь. Молодой человек готовится обратиться в полицию и написать заявление на спортсмена за умышленное нанесение вреда здоровью.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что футболист пострадал при потасовке со стрельбой в Москве.

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