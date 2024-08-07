Футболист Олег Бондарь сломал нос прохожему в центре Москвы: «Начал конфликтовать»
Футболист Олег Бондарь сломал нос прохожему в центре Москвы
Фото, видео: Depositphotos / stevanovicigor; 5-tv.ru
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У пострадавшего перелом со смещением.
Футболист Олег Бондарь сломал нос прохожему в Москве. Об этом 5-tv.ru эксклюзивно рассказал пострадавший Евгений.
В районе метро Пушкинская в ночное время суток Евгений провожал девушку домой. В какой-то момент стали слышаться крики с угрозами, чтобы «нищеброды уходили» со двора. Пара не поняла, что это адресовано им, так как они вели себя тихо и никому не мешали.
Через некоторое время из подъезда жилого дома вышел молодой человек в странном состоянии. Он был психически неуравновешен. Выкрикивая все ту же фразу, он стал приближаться к Евгению и его спутнице. Не видя реакции на свои лозунги, он просто ударил коленом парня в нос.
www.globallookpress.com / Petrov Sergey; 5-tv.ru
«Планировал возвращаться домой, но познакомился с человеком, сидел на лавочке, общался. <…> В моменте человек начал из окна кричать маты, оскорблять, непонятные какие-то вещи произносить. По итогу вышел на повышенных тонах, на каких-то чересчур сильных эмоциях, начал конфликтовать», — поделился Евгений.
Пострадавший обратился в больницу за помощью, где специалисты установили, что у него серьезный перелом носа со смещением. Евгению предстоит пройти лечение.
Также пострадавший успел снять небольшое видео. Позже, когда он пришел в себя, Евгений смог опознать своего обидчика. Им оказался 23-летний полузащитник московского любительского футбольного клуба 2DROTS Олег Бондарь. Молодой человек готовится обратиться в полицию и написать заявление на спортсмена за умышленное нанесение вреда здоровью.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что футболист пострадал при потасовке со стрельбой в Москве.
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