«Летим в одну сторону»: Самбурская рассекретила новый роман

Актриса рассказала, где познакомилась с избранником.

Актриса Настасья Самбурская больше не одинока. В недавнем интервью Леди Mail она рассказала, что случайно встретила мужчину, и теперь они вместе.

«Не хотелось бы посвящать глубоко всех в свою личную жизнь. Буду краткой: познакомились в самолете и поняли, что летим в одну сторону», — заявила знаменитость.

Лицо избранника актриса скрывает, как и его имя, и то, чем он занимается. Насколько серьезны чувства, она тоже не стала рассказывать.

Самбурской уже 37 лет, но замужем она была лишь раз. Брак с коллегой по цеху Кириллом Дыцевичем продлился лишь два месяца. После развода у знаменитости были романы, но к созданию семьи они не привели.

При этом она не раз признавалась, что, как и любая женщина, хочет найти достойного спутника. Не против и детей, но рожать для себя не собирается - хотела бы найти надежного мужчину. А если личная жизнь не сложится, но желание стать мамой не пропадет, то просто возьмет ребенка из детского дома.

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