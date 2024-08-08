«Летим в одну сторону»: Самбурская рассекретила новый роман

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 33 0

Самбурская рассказала, что познакомилась с новым мужчиной в самолете

«Летим в одну сторону»: Самбурская рассекретила новый роман

Фото: www.globallookpress.com / Belkin Alexey

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Актриса рассказала, где познакомилась с избранником.

Актриса Настасья Самбурская больше не одинока. В недавнем интервью Леди Mail она рассказала, что случайно встретила мужчину, и теперь они вместе.

«Не хотелось бы посвящать глубоко всех в свою личную жизнь. Буду краткой: познакомились в самолете и поняли, что летим в одну сторону», — заявила знаменитость.

Лицо избранника актриса скрывает, как и его имя, и то, чем он занимается. Насколько серьезны чувства, она тоже не стала рассказывать.

Самбурской уже 37 лет, но замужем она была лишь раз. Брак с коллегой по цеху Кириллом Дыцевичем продлился лишь два месяца. После развода у знаменитости были романы, но к созданию семьи они не привели.

При этом она не раз признавалась, что, как и любая женщина, хочет найти достойного спутника. Не против и детей, но рожать для себя не собирается - хотела бы найти надежного мужчину. А если личная жизнь не сложится, но желание стать мамой не пропадет, то просто возьмет ребенка из детского дома.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что известно о новом ухажере телеведущей Ксении Бородиной.

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«Летим в одну сторону»: Самбурская рассекретила новый роман

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