«Великая актриса»: как выглядит могила Веры Васильевой в годовщину ее смерти

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Евгения Алешина
Евгения Алешина Эксклюзив 668 0

Прошел ровно год после смерти народной артистки СССР Веры Васильевой

Фото, видео: 5-tv.ru

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Артистка ушла из жизни 8 августа 2023 года.

Прошел ровно год после смерти народной артистки СССР Веры Васильевой. Для коллег и зрителей ее уход стал невосполнимой утратой, и даже спустя год на ее могилу продолжают нести цветы. Эксклюзивными кадрами делится 5-tv.ru.

Вера Васильева умерла 8 августа 2023 года на 98-м году жизни и была похоронена на Новодевичьем кладбище. На прощание с актрисой приходили ее многочисленные коллеги, близкие, друзья и знакомые.

«Ощущение такое, что из театра ушел свет, тот свет, который согревал, одарял, давал надежду. Это была она — Вера Васильева», — говорил артист Театра сатиры и народный артист России Юрий Васильев на прощании с артисткой.

«Великая актриса и великая женщина. Она была скромна, и все то, что она делала, она боялась, что это будет не так высоко», — вспоминал заслуженный артист России Георгий Мартиросян.

Вера Васильева родилась 30 сентября 1925 года в столице. Ее отец приехал в Москву из деревни и был шофером, а мама была учительницей и хорошо владела французским языком. У нее были две старшие сестры Антонина и Валентина, а также младший брат Василий, который родился прямо перед началом Великой Отечественной войны.

С 1948 года актриса начала служить в Московском академическом Театре сатиры, где работала до конца своей жизни. Известно, что до самых последних дней она выходила на сцену, а в месяц она принимала участие в более, чем 15 спектаклях.

За свою жизнь она сыграла более 60 ролей в кино и театре, в том числе в фильме «Сказание о земле Сибирской», «Свадьба с приданым», «Звезда экрана» и «Карнавал».

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти актера из фильма «Тихий Дон» Владимира Крашенинникова.

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