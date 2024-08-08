Умер актер из фильма «Тихий Дон» Владимир Крашенинников

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 159 0

Его сердце остановилось на 76-м году жизни.

Умер актер из фильма «Тихий Дон» Владимир Крашенинников

Фото: Кадр из сериала «Тихий Дон», 2015 г.

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Скончался актер, сыгравший в фильме «Тихий Дон» и «Жениться Белугина», Владимир Крашенинников. Его сердце остановилось на 76-м году жизни. Печальное известие сообщили в пресс-службе театра «Свободное пространство».

«В театральной семье „Свободного пространства“ случилось большое горе. Не стало нашего дорогого друга и коллеги Владимира Крашенинникова. В наших сердцах актер навеки останется примером безграничной преданности профессии. Доброжелательный, оптимистичный и жизнерадостный — таким его запомнят родные и близкие», — отметили в сообщении.

Когда пройдет прощание с актером и где его похоронят, пока неизвестно.

Крашенинников родился 20 сентября 1948 года. В 26 лет окончил Школу-студию МХАТ. А после устроился работать в Московском драматическом театре имени Станиславского. С 1985 году он стал частью труппы театра «Свободное пространство». Ему он прослужил 39 лет, всего же театральной сцене он посвятил полвека.

Крашенинников всегда с радостью делился опытом с молодыми дарованиями, горячо поддерживал коллег. Служить в театре бок о бок с этим талантливейшим артистом было большим счастьем, отметили коллеги.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти актера из сериала «Глухарь» Владимира Новицкого.

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Умер актер из фильма «Тихий Дон» Владимир Крашенинников

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