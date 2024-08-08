Скрылись после дачи взятки: находившихся в розыске россиян экстрадировали из Черногории

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 78 0

Находившихся в розыске россиян экстрадировали из Черногории

Фото, видео: Пресс-служба МВД РФ; 5-tv.ru

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Отследить перемещения фигурантов дела за границей удалось благодаря взаимодействию с Интерполом.

Российские граждане Алексей Ушкалов и Андрей Маркус, обвиняемые в даче взяток должностным лицам в Брянской области, были экстрадированы из Черногории в Россию. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Ушкалов и Маркус обвиняются в совершении преступления, предусмотренного статьей 291 УК РФ («Дача взятки»). По данным следствия, в период с сентября 2021-го по апрель 2023 года, они, действуя в сговоре с посредником, передали свыше двух миллионов рублей заместителю директора Департамента здравоохранения Брянской области и другим должностным лицам. Взамен они получили незаконное преимущество при заключении государственных контрактов на поставку лекарств без проведения конкурсов.

Маркус в то время занимал должность директора регионального центра фармацевтической компании, а Ушкалов был главным менеджером. После возбуждения уголовного дела в апреле 2023 года оба фигуранта скрылись за границей. Их объявили в международный розыск.

«Благодаря задействованию каналов Интерпола удалось отследить трансграничные перемещения разыскиваемых. В марте текущего года они задержаны на территории Черногории», — добавила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что россиянина Андрея Фрадина экстрадировали из Греции в Россию из-за обвинений в экономических преступлениях.

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