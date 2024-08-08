Путин подписал закон о запрете пропаганды наркотиков в литературе и кино

|
Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 22 0

Нарушителям грозит штраф или лишение свободы.

Путин подписал закон о запрете пропаганды наркотиков в литературе и кино

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Глава российского государства Владимир Путин подписал закон о запрете пропаганды наркотических веществ в художественных произведениях. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Указанный документ законодательно закрепляет понятие об «антинаркотической пропаганде», которой являются распространение информации об ответственности перед законом, установленной за незаконный оборот наркотических средств.

«Федеральный закон (о запрете пропаганды наркотиков в литературе) вступает в силу с 1 сентября 2025 года», — уточняется в тексте документа.

Под запрет не подпадут те произведения, где присутствие наркотиков оправдано сюжетом и художественным замыслом. Закон не затрагивает ту литературу, которая была опубликована до 1990 года, а также медицинские и научные тексты.

За повторное нарушение закона грозит штраф до 300 тысяч рублей, обязательные или исправительные работы. Нарушитель также может получить до двух лет лишения свободы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин подписал закон, запрещающий треш-стримы.

+23° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 50%
85.95
0.79 93.84
0.81
Космический план успеха: может ли натальная карта изменить судьбу человек...

Последние новости

17:12
Как перчатки: изменивший жене Леша Свик завел новый роман со звездой TikTok
17:00
В России могут усложнить процедуру признания домов аварийными
16:49
Путин подписал закон о запрете пропаганды наркотиков в литературе и кино
16:40
«Идет грызня»: с чем связаны заявления о покушении на главу Минобороны Украины
16:29
Прицельный огонь: боевики ВСУ стреляли по жителям Курской области в момент эвакуации
16:17
Собянин: в московские клиники поступили пострадавшие из Курской области

Сейчас читают

«Глубокие раны»: муж убитой жительницы курской Суджи рассказал о состоянии сына
«Великая актриса»: как выглядит могила Веры Васильевой в годовщину ее смерти
YouTube — все? Некоторые россияне заявили о прекращении работы площадки
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака