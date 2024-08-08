Путин подписал закон о запрете пропаганды наркотиков в литературе и кино

Глава российского государства Владимир Путин подписал закон о запрете пропаганды наркотических веществ в художественных произведениях. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Указанный документ законодательно закрепляет понятие об «антинаркотической пропаганде», которой являются распространение информации об ответственности перед законом, установленной за незаконный оборот наркотических средств.

«Федеральный закон (о запрете пропаганды наркотиков в литературе) вступает в силу с 1 сентября 2025 года», — уточняется в тексте документа.

Под запрет не подпадут те произведения, где присутствие наркотиков оправдано сюжетом и художественным замыслом. Закон не затрагивает ту литературу, которая была опубликована до 1990 года, а также медицинские и научные тексты.

За повторное нарушение закона грозит штраф до 300 тысяч рублей, обязательные или исправительные работы. Нарушитель также может получить до двух лет лишения свободы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин подписал закон, запрещающий треш-стримы.