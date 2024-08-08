«Неуважение к обществу»: в России запретили треш-стримы

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 22 0

Путин подписал закон о запрете треш-стримов

«Неуважение к обществу»: в России запретили треш-стримы

Фото: www.globallookpress.com / Sebastian Gollnow

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Нарушителям грозит штраф до одного миллиона рублей.

Российский лидер Владимир Путин подписал закон о запрете треш-стримов. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовых актов.

В тексте дали определение контента, который попадает под определение «треш-стрим».

«Это информация, оскорбляющая человеческое достоинство и общественную нравственность, выражающая явное неуважение к обществу, содержащая изображение действий с признаками противоправных, в том числе насильственных, и распространяемая из хулиганских, корыстных или иных низменных побуждений, а также информация, содержащая сведения, распространение которых ограничено актами президента РФ, доступ к ней ограничивается», — сообщается в тексте закона.

В конце июля законопроект о запрете треш-стримов приняли в Государственной думе. В документе было указано, что лицу, распространяющему попадающую под определение «треш-стрима» информацию, грозит штраф до миллиона рублей, а также изъятие оборудование, при помощи которого создается и распространяется контент.

К ответственности могут быть привлечены и участники «треш-стримов». Помимо этого, распространение подобной информации будет причислено к отягчающим обстоятельством для других преступлений.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Госдуме предложили запретить маркетинговые акции банков и застройщиков.

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