«Не для того столько трудилась»: Самбурская назвала свои «красные флаги» в мужчинах

Актриса боится откатиться на 15 лет назад из-за спутника с низким доходом.

Актриса Настасья Самбурская известна своей прямолинейностью и недоступностью. К сердцу артистки очень непросто найти ключик, а особенно, если партнер будет зарабатывать меньше нее. О своем личном табу на мужчин, артистка рассказала в Telegram-канале.

Самбурская уточнила, что раньше встречалась с мужчинами по любви, но вскоре поняла, что сильное чувство не спасет от расставания, когда есть большая разница в доходах. Мужчины, которые живут за счет своей возлюбленной, вызывают вопросы у звезды «Универа».

«Меня часто обвиняют в меркантильности, пишут, что не обращаю внимания на простых парней. Но я взрослая женщина, знаю, что хочу от жизни, мне нет нужды терпеть, скажем так, нужду, ради того, чтобы быть рядом с человеком, с которым мой уровень жизни откатится на 15 лет назад. Я не для того столько трудилась», — раскрыла карты Настасья.

Артистка желает, чтобы ее избранник был ее достоин. Возлюбленный должен «потянуть» звезду.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Самбурская рассекретила новый роман.