«Заметное понижение температуры»: какая погода ждет москвичей на следующей неделе

Одеваться жителям столицы стоит теплее, особенно к вечеру.

Резкое понижение температуры прогнозируют в Москве в начале следующей недели. Об этом рассказал в беседе с агентством городских новостей «Москва» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В понедельник прогнозируется еще более заметное понижение температуры. Ночью будет уже +9… +14 градусов, а дневные температуры — +17… +20, но далеко не во всех районах Москвы она достигнет +20 градусов. Такая погода будет в начале недели — и в понедельник, и во вторник, — также будут кратковременные дожди», — сообщил Вильфанд.

По словам синоптика, к четвергу следующей недели ожидается повышение температуры до +25 градусов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Москву вновь накроют сильные дожди с грозами. Еще в конце июля синоптики предупреждали, что августовская погода не будет радовать жителей Москвы высокими температурами.