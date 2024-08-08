Не прекратятся до конца дня: Москву вновь накроют сильные дожди с грозами

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 91 0

До конца дня в Москве ожидаются сильные дожди

Не прекратятся до конца дня: Москву вновь накроют сильные дожди с грозами

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

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Тема:
Погода

В некоторых районах столицы уже прошли мощные ливни.

До конца дня, 8 августа, в Москве будут лить сильные дожди. Об этом сообщается в Telegram-канале городского хозяйства столицы.

«По прогнозам синоптиков, неблагоприятные погодные условия сохранятся до конца дня. Возможны дождь, местами сильный, гроза. Может выпасть до 20 миллиметров осадков», — уточняется в сообщении.

Сверхмощные осадки уже зафиксировали в отдельных районах Москвы: наибольшие на юге и юго-западе города. Отмечается, что основной объем воды уходит в ливневую сеть самотеком, при этом экстренные службы уже приступили к открытию водоприемных решеток для беспрепятственного пропуска осадков. Работникам помогает откачивающая техника.

Еще в конце июля синоптики предупреждали, что августовская погода не будет радовать жителей Москвы высокими температурами. Последние жаркие выходные пришлись на 27–28 июля, после чего город накрыли дожди и пасмурная погода. По прогнозам, она продлится до конца лета.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что делать при встрече с шаровой молнией.

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