Задержанного на Кипре россиянина Артура Петрова экстрадировали в США

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 32 0

Предпринимателя арестовали в августе 2023 года по запросу американских правоохранительных органов.

Задержанного на Кипре россиянина Артура Петрова экстрадировали в США

Фото: www.globallookpress.com / Aaron Schwartz

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Российский предприниматель Артур Петров, арестованный на Кипре в августе 2023-го по запросу американских правоохранительных органов, экстрадирован в Штаты. Об этом сообщили представители Минюста США.

Мужчине предъявили обвинения по 11 пунктам, каждый из которых предполагает лишение свободы на срок от пяти до 20 лет.

«Артур Петров, имеющий гражданство России и Германии, впервые явился сегодня в федеральный суд после его экстрадиции из Республики Кипр в связи с уголовными обвинениями, связанными с нарушением экспортного контроля, контрабандой, сетевым мошенничеством и отмыванием денег», — сказано в заявлении американского ведомства.

По версии американской стороны, Петров «предположительно, был членом сети», осуществлявшей «незаконный экспорт большого объема микроэлектронного оборудования» для компании из РФ после начала спецоперации по защите Донбасса. Эта деятельность происходила в обход антироссийских санкций.

Сам арестованный с первых дней после задержания называет свое дело политически мотивированным — преследуют лишь за то, что он «предприниматель из России». Экстрадиция состоялась в четверг, Петров был доставлен в Нью-Йорк, где вскоре впервые предстанет перед судом.

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