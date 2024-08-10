Луна без курса: как лучше провести 10 августа

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 278 0

В эту субботу получится передохнуть — все продуктивные дела стоит ненадолго отложить.

Луна без курса: как лучше провести 10 августа

Фото: 5-tv.ru

Наконец-то наступили выходные! Суббота, 10 августа, обещает быть спокойной и местами даже немного скучной. Об этом в своем Telegram-канале рассказала астролог Василиса Володина, отметив, как лучше провести ленивый день.

Сегодня Луна без курса, поэтому не стоит рассчитывать на продуктивные свершения. Необходимо дать себе немного отдохнуть и насладиться тихой минуткой

«Время — нерезультативное, но не каждый же день покорять Эверест! Тем более в субботу. В удобном темпе выполняем домашние дела, элементарными процедурами приводим себя в порядок.», — отметила Володина.

Астролог посоветовала полентяйничать, а также нацелиться на легкое и необременительное общение. Решить все серьезные вопросы можно чуть позже, как и важные дела, которые сегодня лучше отложить на потом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал гороскоп на 10 августа для всех знаков зодиака. Что сегодня ожидать от звезд?

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Луна без курса: как лучше провести 10 августа

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