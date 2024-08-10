«Это семья моя»: Гарик Харламов раскрыл, на что тратит деньги

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 27 0

Гарик Харламов признался, что все свои деньги тратит на близких

«Это семья моя»: Гарик Харламов раскрыл, на что тратит деньги

Фото: Софья Сандурская / ТАСС

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Комик рассказал, чему обязан своим нынешним финансовым благополучием.

Один из самых успешных российских комиков и шоуменов Гарик Харламов в интервью Надежде Стрелец признался, что все заработанные деньги тратит на близких людей.

Как оказалось, звезда Comedy Club равнодушен к брендовой одежде и отдыху на Мальдивах, не брезгует перелетами в эконом-классе и даже автомобиль у него не Rolls-Royce или Mercedes, а китайского бренда.

Вместо всего этого у Харламова есть «дочка Настюха», которая учится в школе, мама, две сестры и родственники в США. И всем им комик помогает.

«Не то что помогаю — это семья моя. Есть караоке для друзей, есть HotDog Bulldog (бизнес-проекты Харламова — Прим. ред.) — это ж тоже какие-то инвестиции… Бытовые расходы есть. Плюс, например, поехать в Сочи — совсем не дешевое, я вам скажу, удовольствие. Там все дорого, я не прибедняюсь», — поделился Харламов в беседе.

При этом шоумен, по его словам, гордится тем, что своего нынешнего финансового благополучия достиг исключительно собственным трудом, ни у кого ничего не прося.

«У меня разные были периоды в жизни, но все, что имею, я заработал собственными руками. Это то, чем я горжусь. Чем можно гордиться, так это тем, что у меня дочка такая замечательная, прекрасная. Это лучшее, что я пока сделал в жизни. Надеюсь, сделаю еще, мы над этим работаем. И то, что я сам все… Я не брал ни у кого ни копейки никогда», — подчеркнул артист.

Также Харламов признался, что дает деньги в долг, хоть и не всегда получает их обратно.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему Гарик Харламов жалеет о том, что похудел на 18 килограммов.

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