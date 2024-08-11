«Происходит постепенно»: как быстро восстановиться после злоупотребления алкоголем

Длительность похмельного синдрома рассчитывается индивидуально, исходя из объема и градуса выпитых напитков.

Лучшим средством от похмелья является капустный рассол. Об этом изданию Газета.ру рассказал доцент кафедры биотехнологии и технологии продуктов биоорганического синтеза Георгий Суслянок.

Специалист объяснил, что в нем, как и в огуречном, содержится большое количество янтарной и других органических кислот, витамин С и минеральные соли.

«При острой алкогольной интоксикации ставят капельницы с солевыми растворами и глюкозой, куда добавляют различные витамины. Витамин С блокирует негативное воздействие алкоголя на клетки, витамины РР и В9 нормализуют работу нервной системы, витамин В1 способствует расщеплению этилового спирта, витамин N (липоевая кислота) препятствует накоплению токсинов», — объяснил он.

Суслянок также отметил, что пить воду во время похмелья абсолютно бесполезно, ведь при интоксикации алкоголем организм воспринимает ее, как лишнюю и старается скорее вывести.

К основным симптомам похмельного синдрома относят головную боль, жажду, отеки, тошноту и раздражительность.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что у пациента из Китая кровь позеленела из-за алкоголя.