«Происходит постепенно»: как быстро восстановиться после злоупотребления алкоголем

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 22 0

Доцент Георгий Суслянок посоветовал пить капустный рассол во время похмелья

«Происходит постепенно»: как быстро восстановиться после злоупотребления алкоголем

Фото: www.globallookpress.com / Finn Winkler

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Длительность похмельного синдрома рассчитывается индивидуально, исходя из объема и градуса выпитых напитков.

Лучшим средством от похмелья является капустный рассол. Об этом изданию Газета.ру рассказал доцент кафедры биотехнологии и технологии продуктов биоорганического синтеза Георгий Суслянок.

Специалист объяснил, что в нем, как и в огуречном, содержится большое количество янтарной и других органических кислот, витамин С и минеральные соли.

«При острой алкогольной интоксикации ставят капельницы с солевыми растворами и глюкозой, куда добавляют различные витамины. Витамин С блокирует негативное воздействие алкоголя на клетки, витамины РР и В9 нормализуют работу нервной системы, витамин В1 способствует расщеплению этилового спирта, витамин N (липоевая кислота) препятствует накоплению токсинов», — объяснил он.

Суслянок также отметил, что пить воду во время похмелья абсолютно бесполезно, ведь при интоксикации алкоголем организм воспринимает ее, как лишнюю и старается скорее вывести. 

К основным симптомам похмельного синдрома относят головную боль, жажду, отеки, тошноту и раздражительность. 

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что у пациента из Китая кровь позеленела из-за алкоголя.

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