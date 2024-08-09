«Побаловал себя суррогатом»: у пациента из Китая кровь позеленела из-за алкоголя

Мужчина шокировал врачей.

Кровь на самом деле может позеленеть из-за суррогатного алкоголя, содержащего парфюм или красители с соединениями серы в составе. Об этом «Известиям» заявила врач-невролог Екатерина Демьяновская, комментируя публикацию World of Buzz о том, что в Китае кровь мужчины стала молочно-зеленой из-за чрезмерного злоупотребления спиртным.

Эксперт пояснила, что за красный цвет крови отвечает гемоглобин, в составе которого содержится железо. Именно оно при взаимодействии с кислородом придает крови красный цвет.

Однако, если в формулу гемоглобина добавить атом серы, то белок преобразуется в сульфгемоглобин, а кровь приобретет зеленый цвет. Это может произойти, например, если человек принимает много синтетических антибиотиков. В случае же с мужчиной из Китая речь может идти о суррогатном алкоголе.

«Скорее всего, пациент „побаловал“ себя каким-нибудь суррогатом, содержащим парфюм или красители, в составе которых есть соединения серы», — резюмировала врач.

Она добавила, что кровь сохраняет зеленый цвет недолго: при разрушении содержащих сульфгемоглобин эритроцитов она снова становится красной.

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