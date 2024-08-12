На Запорожской АЭС локализован пожар, начавшийся после обстрелов ВСУ

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 28 0

Нарушений безопасности работы электростанции не зафиксировано.

На Запорожской АЭС локализован пожар, начавшийся после обстрелов ВСУ

Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский

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Пожар на атакованной Вооруженными силами Украины (ВСУ) Запорожской АЭС локализован. Об этом сообщили в Telegram-канале пресс-службы станции.

«Пожар в районе расположения градирен ЗАЭС, возникший в результате обстрела ВСУ, локализован и угроз дальнейшего горения нет. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации ЗАЭС нет», — отметили в сообщении.

Запорожскую АЭС украинские боевики уже неоднократно пытались атаковать. Последняя атака была предпринята при помощи беспилотников. Снаряды попали в градирни — устройства для охлаждения воды. В результате произошло возгорание, в том числе, внутренних конструкций. Как заявили в «Росатоме», удар боевиков — это акт ядерного терроризма.

В июле украинские боевики атаковали беспилотниками подстанцию «Радуга» Запорожской АЭС, где проводились работы по оптимизации схемы электроснабжения Энергодара. Тогда в результате происшествия пострадали восемь сотрудников ЗАЭС.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, как российские вертолеты уничтожали живую силу и технику ВСУ в приграничье Курской области.

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