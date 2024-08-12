Собянин рассказал, каких роботов производят в ОЭЗ «Технополис Москва»

В особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис Москва» была разработана система управления робопротезами на основе ИИ, которая позволит человеку с протезом руки не только двигать пальцами независимо друг от друга, но и получить естественные ощущения от прикосновения к предметам. Об этом говорится на официальном сайте мэра Сергея Собянина.

Также информируется о разработке в ОЭЗ 20 моделей роботов разного класса и назначения, способных дистанционно работать под управлением человека в опасных условиях.

На сайте мера рассказали, что робототехника может также помогать на объектах строительства, в фермерских и подсобных хозяйствах. Так, роботизированный комплекс «МУЛ» на скорости до 15 километров в час способен перевезти до 120 килограммов веса, рассказывается на сайте мера.

Также для ликвидации последствий аварий на затопленных объектах был разработан не имеющий аналогов в мире робот-амфибия.

Сообщается, что идут работы по созданию комплексов дронов и роботизированных устройств для МЧС, выпускаются учебные роботы-манипуляторы, которые предназначены для знакомства с робототехникой школьников и студентов, разработан высокоскоростной робот-постамат, который может стать полноценной заменой пункта выдачи заказов.