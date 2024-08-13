Можно ли испортить зрение из-за чтения при тусклом свете — ответ офтальмолога

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 26 0

Офтальмолог Чурганова: чтение при тусклом свете не вредит зрению взрослых людей

Можно ли испортить зрение из-за чтения при тусклом свете — ответ офтальмолога

Фото: www.globallookpress.com / Annette Riedl

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И как еще это может сказаться на здоровье глаз?

Чтение даже при плохом освещении не может испортить зрение взрослого человека, однако у детей такая вероятность существует. Об этом изданию Lenta.ru рассказала врач-офтальмолог Мария Чурганова.

По словам специалиста, тусклый свет, пожелтевшие страницы книги или маленький экран электронной «читалки» не оказывают долговременного влияния на уже сформировавшиеся глаза здорового человека. Они могут вызывать лишь временный дискомфорт в виде сухости и усталости глаз. 

Также неприятные ощущения могут быть в случаях, когда пациенту прописано ношение очков, а он ими не пользуется. У людей с предрасположенностью к глаукоме и сильной дальнозоркостью долгое чтение при тусклом свете может вызвать повышение внутриглазного давления, предупредила врач.

У детей же риск развития близорукости из-за чтения действительно существует, так как в процессе формирования зрения зрительная нагрузка влияет на глаза сильнее.

Снизить риск близорукости помогут длительные прогулки и улучшение освещенности в помещениях. Играет роль и расстояние: чем ближе книга, тем выше напряжение глаз. Поэтому рекомендуется держать книгу или гаджет примерно в 33 сантиметрах от лица.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какие четыре известных мифа про зрение развеяла врач-офтальмолог Татьяна Шилова.

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