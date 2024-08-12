Точное попадание: военные РФ теснят подразделения ВСУ от границ Курской области

Тем временем, наши бойцы пресекают любые попытки прорыва врага вглубь российской территории. По данным Минобороны, за последние сутки из строя выведены десятки единиц западной техники в Курской области — наши артиллеристы нанесли удар и по скоплению живой силы противника. Истощаются резервы ВСУ и в соседней Сумской области. Там по позициям националистов бьют ракетные войска и авиация. Причем, наши отряды находятся в более выигрышном положении не только с точки зрения вооружения. Они, к тому же, лучше ориентируются на местности. О расстановке сил рассказывает корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев.

Боец полка «Ахмат-Чечня» рассматривает трофейную украинскую технику. Машина попала под шквальный огонь наших штурмовиков. Часть экипажа была уничтожена на месте, другая попыталась бежать. Но исход тот же.

Так бойцы проводят зачистку в одном из населенных пунктов на границе Курской области. Судя по всему, часть подразделения боевиков была зажата в кольцо. Результат — десятки уничтоженных боевиков, несколько бронемашин и трофейный американский БТР «Страйкер».

Те боевики, кто успел сдаться в плен, рассказывают, что им сразу ставили задачу — не считаться с мирным населением, чем страшнее будет — тем для киевского режима лучше.

«Командир нам отдельно говорил, что мужчинам стрелять в ноги — и в подвал. Если с оружием, то расстреливать», — рассказал пленный боевик ВСУ.

Но надежда дойти до Курска растаяла на глазах, точнее рассыпалась под гусеницами российских танков.

Вот так наши танковые подразделения выдвигаются на боевое задание по уничтожению живой силы и техники противника. По данным разведки, в направлении границы Курской области были замечены подразделения ВСУ.

Сейчас главная задача на Курском направлении не дать боевикам закрепиться и перегруппироваться. Националисты рассчитывают на затяжные бои и подтягивают резервы, наши войска блокируют снабжение на подходе, вытесняя боевиков к границе.

Нашим танкистам в отличие от ВСУ известен здесь каждый овраг и лесопосадка — это позволяет бойцам наносить удары, когда противник их совсем не ждет. Бойцы действуют быстро и скрытно, работая прямой наводкой.

А вот одна из полевых придумок танкистов. На первый взгляд кажется, что это противотанковая мина, установленная на броне. На самом деле это дымовой заряд. В случае необходимости он срабатывает в случае необходимости, обеспечивая танку дымовую завесу.

За время боевых действий на границе Курской области противник потерял почти полторы тысячи боевиков, 29 танков, 116 боевых машин, девять БМП, три самоходки и 23 бронетранспортера и 13 орудий полевой артиллерии. Каждый день список потерь ВСУ пополняется.

На этих кадрах украинский танк Т-80 ведет огонь по нашим позициям. Боевики успели сделать несколько выстрелов и попытались уйти, но поздно. Авиаразведка уже передала координаты.

А вот свежие кадры уничтожения радиолокационной станции ВСУ. Ее обнаружил беспилотник, второй оператор — запустил меткий «Ланцет».

Продвигая все дальше и дальше, шаг за шагом движутся наши саперы, устраняя по пути последствия обстрелов ВСУ и уничтожая неразорвавшийся снаряды

Продвижение боевиков остановлено, сейчас идет зачистка южных районов области. Попытки прорваться к Курчатовской АЭС провалились. Без боеприпасов и снабжения националистам осталось не долго и вариантов всего два — либо сдаться, либо быть уничтоженными.