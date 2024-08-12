Суд вынес решение по прошению бизнесмена Сангова, заказавшего убийство человека

Предприниматель нанял киллера, известного как «ритуальный убийца».

Свердловский областной суд отказался смягчить наказание екатеринбургскому бизнесмену Зохиршо Сангову, которого осудили за организацию убийства конкурента на овощебазе № 4. Об этом сообщили URA.RU в инстанции.

Сангов хотел заменить часть оставшегося наказания на принудительные работы. Суд заслушал мнения сторон и отказал предпринимателю в прошении.

Зохиршо Сангов был осужден в 2017 году. По версии следствия, он нанял экс-полицейского из Махачкалы Арсена Байрамбекова, которого называют «ритуальным убийцей». Киллер должен был убить его конкурента, который мешал Сангову получить больший доход. Байрамбекову было обещано за это партнерство.

Известно, что экс-полицейский увлекался оккультизмом. Он убивал невинных, которые, по словам жрицы кровавого культа Татьяны Соловьевой, должны были стать жертвами богов. В 2017 году Байрамбекова приговорили к 13 годам и двум месяцам колонии строго режима за четыре религиозных убийства и два заказных. Через год Соловьевой назначили 12 лет тюрьмы.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что сенатор Савельев заплатил за убийство своего бывшего бизнес-партнера Ионова в десять раз больше, чем он растратил.