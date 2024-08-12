Суд вынес решение по прошению бизнесмена Сангова, заказавшего убийство человека

|
Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 20 0

Суд отказался смягчить наказание уральцу Сангову, нанявшему ритуального убийцу

Суд вынес решение по прошению бизнесмена Сангова, заказавшего убийство человека

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Предприниматель нанял киллера, известного как «ритуальный убийца».

Свердловский областной суд отказался смягчить наказание екатеринбургскому бизнесмену Зохиршо Сангову, которого осудили за организацию убийства конкурента на овощебазе № 4. Об этом сообщили URA.RU в инстанции.

Сангов хотел заменить часть оставшегося наказания на принудительные работы. Суд заслушал мнения сторон и отказал предпринимателю в прошении.

Зохиршо Сангов был осужден в 2017 году. По версии следствия, он нанял экс-полицейского из Махачкалы Арсена Байрамбекова, которого называют «ритуальным убийцей». Киллер должен был убить его конкурента, который мешал Сангову получить больший доход. Байрамбекову было обещано за это партнерство.

Известно, что экс-полицейский увлекался оккультизмом. Он убивал невинных, которые, по словам жрицы кровавого культа Татьяны Соловьевой, должны были стать жертвами богов. В 2017 году Байрамбекова приговорили к 13 годам и двум месяцам колонии строго режима за четыре религиозных убийства и два заказных. Через год Соловьевой назначили 12 лет тюрьмы.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что сенатор Савельев заплатил за убийство своего бывшего бизнес-партнера Ионова в десять раз больше, чем он растратил.

+15° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 74%
89.95
1.96 96.69
1.51
Гармоничный трин к Сатурну: как лучше провести 12 августа

Последние новости

23:46
Российские военные взяли в плен штурмовую бригаду ВСУ в Курской области
23:26
Суд вынес решение по прошению бизнесмена Сангова, заказавшего убийство человека
23:06
Сигарета-убийца: женщину поразило молнией из-за электронного девайса
22:46
Въезд в Краснояружский район Белгородской области закрыли после начала эвакуации
22:26
Подозреваемый в изнасиловании и убийстве двухлетней девочки задержан в Чапаевске
22:06
Российские войска освободили населенный пункт Лисичное в ДНР

Сейчас читают

Стать «гуннами», чтобы «приблизить тюркский мир к Европе»: Курултай прошел в Венгрии
Банкет строгого режима: в мордовской колонии заключенные устроили пир
Османы снова захватывают: что заставляет женщин влюбляться в турецкие сериалы
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака