«Сделайте презентацию»: эксперт раскрыла секреты подготовки к разговору о повышении зарплаты

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 22 0

Эксперт Савченко: не стесняйтесь при разговоре о повышении зарплаты

«Сделайте презентацию»: эксперт раскрыла секреты подготовки к разговору о повышении зарплаты

Фото: www.globallookpress.com / Nick White

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Сотруднику следует рассказать о результатах своего труда.

Не стоит стесняться перед начальником по время обсуждения повышения зарплаты. Об этом директор по персоналу одной из крупных компаний Яна Савченко рассказала NEWS.ru.

«Обсудите повышение заработной платы с руководителем на вашей регулярной встрече. Причем к такой встрече следует подготовиться: будет отлично, если вы представите презентацию», — сообщила Савченко.

В презентацию о себе стоит включить перечень выполняемых обязанностей с подробностями. Следует также рассказать о дополнительных задачах, которые ложатся на ваши плечи. 

Следующим шагом будет подробный план личного развития и пользы от него для компании. Специалист рекомендует уточнить также и то, кем вы являетесь в цепочке нынешней стратегии. 

Важным аспектом является сама подача презентации. Не нужно опускать глаза в пол, стесняться и говорить тихо. Напротив, гораздо убедительнее прозвучит громкий голос.

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