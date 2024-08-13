«Обесценивают все»: Мерзликин пожаловался на трудности в воспитании детей

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 40 0

Андрей Мерзликин признался, что воспитание детей иногда ему дается с трудом

«Обесценивают все»: Мерзликин пожаловался на трудности в воспитании детей

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Актеру приходится непросто с подрастающими наследниками.

Знаменитый российский актер Андрей Мерзликин рассказал в шоу Павла Воли о трудностях, с которыми ему пришлось столкнуться во время воспитания детей. 

«Они обесценивают все, чем я живу, чем я дышу, что я говорю. До этого папа был умный, еще полгода назад. А теперь все, что говорил… Там целая доказательная база того, что я ошибаюсь. Говорят: «Смотри, ты не прав. Как же ты далек от реальной жизни», — поделился артист с юмором.

Актер уже 18 лет счастлив в браке с Анной Осокиной, с которой воспитывает четверых детей. Мерзликин признался, что найти общий язык с сыном-подростком непросто, а теперь и другие дети стали проявлять свой характер. Их семье предстоит пройти через все прелести подросткового возраста: младшему сыну Макару 8 лет, дочери Евдокие — 13, Серафиме — 15, а старшему сыну Федору уже почти 18.

Ранее 5-tv.ru писал, что Бледанс рассказала о воспитании 12-летнего сына.

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