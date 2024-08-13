Мужчина пострадал после очередной атаки ВСУ под Белгородом

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 22 0

Мирный житель получил минно-взрывную травму, проникающее ранение брюшной полости и переломы обеих ног.

Мужчина пострадал после очередной атаки ВСУ под Белгородом

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

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В результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на машину в селе Черемошное Белгородской области серьезно пострадал мирный житель. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В результате атаки тяжело ранен один мирный житель. Мужчину с минно-взрывной травмой, проникающим ранением брюшной полости и переломами обеих ног бригада скорой помощи доставила в городскую больницу Белгорода», — написал Гладков.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Так, уже не первый месяц боевики обстреливают Белгородскую область, а 6 августа они устроили масштабную провокацию в Курской области. Националисты попытались прорваться через государственную границу России в регионе, а также нанесли массированный удар по мирным районам. 

Спустя несколько дней власти ввели режим ЧС федерального масштаба в Курской области. Позже в Минцифры сообщили, что на территории региона будет работать межсетевой роуминг, интернет и мобильная связь на время ЧС станут бесплатными.

Ранее 5-tv.ru показывал, как военные РФ теснят подразделения ВСУ от границ Курской области.

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