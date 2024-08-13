Группа неизвестных лиц попыталась прорваться в квартиру Ларисы Долиной

|
Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева Эксклюзив 4 139 0

Жильцы дома оказались заблокированы в элитном ЖК.

Группа неизвестных лиц попыталась прорваться в квартиру Ларисы Долиной

Фото: © РИА Новости / Анатолий Медведь

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Четверо неизвестных лиц проникли на закрытую территорию элитного жилого комплекса в центре Москвы, где живет народная артистка РФ Лариса Долина. Как стало известно 5-tv.ru, около десяти утра злоумышленники пытались попасть в квартиру знаменитости, заявляя при этом, что это их дом.

В это время самой певицы в доме не было. Узнав о попытке вторжения на свою частную собственность, Долина обратилась к правоохранителям.

Охранник ЖК заблокировал все входы в дом, чтобы неизвестные не попали внутрь. Один из их показал иностранный паспорт на английском языке. Больше никаких документов незваные гости не предъявляли.

По данным источника, полиция уже приехала к дому Долиной. Один из этой группы покинул территорию, остальные до сих пор находятся на месте.

Ранее стало известно, что мошенники выставили жилье Ларисы Долиной на торги. И, возможно, в дом сейчас прорываются наивные покупатели.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Лариса Долина набросилась на критиков.

+14° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
89.95
1.96 96.69
1.51
«Луна продолжает свой холостой ход»: как лучше провести 13 августа

Последние новости

13:39
Нельзя бездействовать: что делать женщинам, когда их домогаются таксисты
13:24
Танк Abrams и до 635 боевиков ВСУ: успехи группировки «Центр» на СВО за сутки
13:19
ЦБ РФ разъяснил особенности получения кредитных каникул для жителей приграничья
13:10
Опасный ингредиент: производителей колбасы заподозрили в добавлении «мясного клея»
13:00
Накроет всю планету: геофизики обнаружили шокирующую находку на Марсе
12:53
«Прямая зависимость»: что будет с долларом и евро в августе

Сейчас читают

Стать «гуннами», чтобы «приблизить тюркский мир к Европе»: Курултай прошел в Венгрии
Сын музыканта Сергея Жукова сыграл собственного отца в фильме «Руки Вверх» - фото и видео
Хомяк из Telegram: что за шифры в Hamster Kombat и можно ли заработать на игре
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака