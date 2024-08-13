«Могла париться»: что отвечает Elvira T на просьбы фанатов о совместном фото

|
Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева Эксклюзив 4 020 0

Певица Elvira T заявила, что никогда не отказывает в фото своим поклонникам

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

У певицы — армия поклонников. Не отказывает ли она им в просьбах сделать памятное селфи?

Певица Эльвира Тугушева, известная под псевдонимом Elvira T, практически никогда не отказывает фанатам в памятном совместном фото, даже если она не накрашена. Об этом она рассказала 5-tv.ru на музыкальном фестивале «Новое Радио Движ» в гастромаркете «Три вокзала. Депо».

Исполнительница хита «Все решено» готова уделять внимание своим фанатам практически в любое время. Сфотографироваться с любящими ее людьми не составляет ей большого труда.

«Если раньше я могла париться, что не накрашена, то сейчас мне пофиг. Я не отказываю», — отметила певица.

Раньше Эльвира считала, что плохо выглядит на спонтанно сделанных фотографиях, из-за чего часто беспокоилась. Но сейчас она поняла, что молода и красива. Теперь она с удовольствием улыбается на объектив камеры вместе с поклонниками.

«Потом не знаю, как будет лет в 50», — смеется знаменитость.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему Elvira T поет только о грустном. В начале своей карьеры она не планировала создавать такое настроение в своих композициях.

+14° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
89.95
1.96 96.69
1.51
«Луна продолжает свой холостой ход»: как лучше провести 13 августа

Последние новости

18:16
«Попросили высшие силы»: Катя Лель записала «магические мантры»
18:00
Мировой океан и Северный путь: чем займется Морская коллегия России
17:44
В ФСБ заявили об активной вербовке молодежи в приграничных регионах России
17:33
«Уничтожит города»: США готовятся к ядерному противостоянию с Россией и Китаем
17:30
Суд продлил арест блогеру Аязу Шабутдинову по делу о мошенничестве
17:26
«Летела разводиться»: Седокова рассказала о семейной драме

Сейчас читают

Стать «гуннами», чтобы «приблизить тюркский мир к Европе»: Курултай прошел в Венгрии
Сын музыканта Сергея Жукова сыграл собственного отца в фильме «Руки Вверх» - фото и видео
Хомяк из Telegram: что за шифры в Hamster Kombat и можно ли заработать на игре
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака