«Могла париться»: что отвечает Elvira T на просьбы фанатов о совместном фото

У певицы — армия поклонников. Не отказывает ли она им в просьбах сделать памятное селфи?

Певица Эльвира Тугушева, известная под псевдонимом Elvira T, практически никогда не отказывает фанатам в памятном совместном фото, даже если она не накрашена. Об этом она рассказала 5-tv.ru на музыкальном фестивале «Новое Радио Движ» в гастромаркете «Три вокзала. Депо».

Исполнительница хита «Все решено» готова уделять внимание своим фанатам практически в любое время. Сфотографироваться с любящими ее людьми не составляет ей большого труда.

«Если раньше я могла париться, что не накрашена, то сейчас мне пофиг. Я не отказываю», — отметила певица.

Раньше Эльвира считала, что плохо выглядит на спонтанно сделанных фотографиях, из-за чего часто беспокоилась. Но сейчас она поняла, что молода и красива. Теперь она с удовольствием улыбается на объектив камеры вместе с поклонниками.

«Потом не знаю, как будет лет в 50», — смеется знаменитость.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему Elvira T поет только о грустном. В начале своей карьеры она не планировала создавать такое настроение в своих композициях.