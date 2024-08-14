Посещение военкомата признали уважительной причиной для отсутствия на работе

Посещение военного комиссариата по повестке признали уважительной причиной для отсутствия на работе. Об этом сообщается в решении Первого кассационного суда общей юрисдикции, с которым ознакомился информационный портал газеты «Известия».

По информации издания, в суд попало дело россиянина, который не явился на работу, потому что должен был посетить военкомат по пришедшей повестке. Об этом он заранее уведомил работодателя, однако в компании решили, что эта причина для отгула является неуважительной и уволили сотрудника.

Россиянину удалось оспорить решение организации в суде. Посещение военкомата по повестке было признано уважительной причиной для отгула.

В суде также отклонили доводы работодателя о том, что россиянин не присутствовал на рабочем месте на протяжении всей смены, хотя в военкомате провел пару часов. Оправданием для сотрудника стал тот факт, что военный комиссариат находился далеко от работы.

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