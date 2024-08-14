Опасная зона: жители покинули Беловский район Курской области

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Жители покинули Беловский район Курской области

Фото, видео: © РИА Новости / Михаил Воскресенский; 5-tv.ru

Тема:
Курская область Спецоперация

Над мирными кварталами кружат украинский беспилотники.

Среди населенных пунктов, где эвакуация завершена, слобода Белая. Накануне из райцентра активно выезжали жители. Местные власти там пока остаются, обещая помочь тем, кто не успел покинуть опасную зону. Над мирными кварталами при этом постоянно кружат украинские боевые дроны. Корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин передает из Беловского района Курской области.

Въезжаем в Беловский район — приграничье Курской области. Пункт назначения — слобода Белая. Основная эвакуация населения прошла, нужно проверить — остался ли кто. С нами опытные друзья, добровольцы из ДНР. Объясняют, что эвакуировать людей нужно не только для их безопасности, но и для того, чтобы мирные жители не становились помехой в работе наших бойцов.

«Если бы у нас оставались там люди, имеющие боевой опыт и вели бы партизанскую войну против тех, кто туда заходит, да никто не был бы против, оставайтесь. Мы бы еще и снабжали. Но остаются старики, женщины», — рассказывает помощник депутата Народного совета ДНР Сергей Чеботарев.

Паркуемся в самом сердце райцентра — на Советской площади. Шквал информационных фейков о захвате города ВСУ — очередной миф от киевского режима.

Поселок Белая, который в некоторых информационных ресурсах давно сдали врагу. На самом деле здесь никого нет. Уже прошла эвакуация. А так, поселок Белая по-прежнему и окончательно, конечно же, за Российской Федерацией.

Глава Беловского района в бронежилете и на рабочем месте. Уверяет, что даже если жители опоздали на эвакуационный автобус и нуждаются в транспорте, власти не бросят их и всегда помогут.

«Хочу сказать для всех жителей, что я жив и здоров. И сделаю все, чтобы вывезти всех людей в безопасные места», — отметил глава Беловского района Курской области Николай Волобуев.

Мама с дочкой из села Илек едут в Курск транзитом через Белую.

«Мама боится всего. Я ее защищаю. Жалею, успокаиваю, да», — говорит девочка.

«Я, вообще, выскочила в чем есть. Бахает и бахает. Дом чуть не это, не упал», — рассказала другая жительница.

«Сейчас проходит эвакуация 180 тысяч человек с приграничных районов. Противник стреляет по мирным объектам FPV-дронами, чтобы создать панику у жителей РФ, жителей Курской области», — говорит волонтер Константин Ткаченко.

В момент интервью пищит дрон-детектор. Взгляд в небо — и наши сопровождающие замечают угрожающий черный силуэт дрона.

Дрон-разведчик — значит, враг прощупывают территорию. Но в последние три дня движение ВСУ по Курской области было остановлено успешными действиями наших войск. А эта остановка для противника без значительных оборонительных укреплений смерти подобна. Дальше — лишь неминуемый разгром.

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