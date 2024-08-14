Изощренные схемы: как хакеры научились взламывать интернет-провайдеров

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«Известия»: хакеры стали взламывать интернет-провайдеров

Фото, видео: www.globallookpress.com / © Ralf-Udo Thiele; 5-tv.ru

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Уже зафиксированы случаи, когда пользователи скачивали якобы официальные обновления приложений.

Кибер-преступники научились взламывать интернет-провайдеров. Как рассказали «Известиям» эксперты, это дает злоумышленникам новые возможности для обмана пользователей. Дело в том, что через оборудование провайдера проходит весь интернет-трафик его клиентов, а это могут быть десятки тысяч и даже миллионы подключенных физлиц и организаций.

Уже зафиксированы случаи, когда пользователи скачивали якобы официальные обновления, но злоумышленники предварительно подменяли адрес сервера. В итоге на смартфон или компьютер устанавливались вредоносные программы.

Такие случаи происходят редко. Взломать провайдера — отнюдь не простая задача. Тем не менее, эксперты призывают лишний раз не скачивать подозрительные файлы и пользоваться антивирусом.

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