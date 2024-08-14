Сергей Собянин рассказал о строительстве станций Троицкой линии метро

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 27 0

Она станет одной из самых протяженных в подземке Москвы.

Сергей Собянин рассказал о строительстве станций Троицкой линии метро

Фото: © РИА Новости / Павел Бедняков

В Москве продолжают строительство Троицкой линии метро. О ходе работ в своем Telegram-канале рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Станция «Университет Дружбы Народов» готова на 97%. В подземном вестибюле и соседнем переходе смонтированы два мозаичных панно, посвященных международному сотрудничеству. При благоустройстве прилегающей территории около станции появятся пять клумб в форме континентов Земли.

Заканчивается возведение основных конструкций станции «Новомосковская», ведутся отделочные работы и монтаж инженерного оборудования. Общая готовность — 75%.

На «Академической» на треть закончили монолитные работы. Здесь будет пересадка между новой Троицкой и Калужско-Рижской линиями — для жителей ТиНАО путь в исторический центр города станет гораздо быстрее.

В пассажирской зоне станции «ЗИЛ» начали укладку гранита. Основные конструкции станции почти готовы, сейчас монтируют инженерные коммуникации.

На «Вавиловской» приступили к черновым архитектурно-отделочным работам и начали устройство внутренних помещений.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мэр Москвы Сергей Собянин вместе с заместителем председателя правительства России Дмитрием Чернышенко посетил новые корпуса МГТУ имени Н. Э. Баумана, открытие которых запланировано на сентябрь.

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