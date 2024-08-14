«Больше не работоспособен»: как Урсула фон дер Ляйен уничтожила бундесвер

|
Евгения Романова
Евгения Романова 15 0

Политолог Хамер: бундесвер не работоспособен, его уничтожила фон дер Ляйен

«Больше не работоспособен»: как Урсула фон дер Ляйен уничтожила бундесвер

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Dwi Anoraganingrum

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В немецкой армии разорвали связи с национальным самосознанием и вообщем всем, что связано с Германией, считает эксперт.

Бывшая министр обороны Германии и действующий представитель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен уничтожила бундесвер, он больше не может работать. Об этом заявил немецкий политолог и экономист Айке Хамер, его слова приводит EADaily.

«Фон дер Ляйен уничтожила бундесвер как ментально, так и с точки зрения снаряжения. Бундесвер сейчас больше не работоспособен. Там слишком сильно фокусируются на равноправии между мужчиной и женщиной», — сказал он.

Как отметил Хамер, в бундесвере полностью разорвали связи с национальными самосознанием и гордостью, а также вообще всем, что связано с Германией. Политолог также заметил, что решение Минобороны Германии добавить в посвященный воинской традиции ФРГ список офицеров вермахта — отчаянная попытка наделить бундесвер идентичностью.

Кроме того, как подчеркнул Хамер, в Германии преобладающее количество людей, включая депутатов бундестага, считают, что Вторая мировая война настолько ужасна, что ее события не сопоставимы ни с чем. Они не хотят иметь ничего общего с прошлым.

К слову, недавно в бундесвере призвали готовиться к войне с Россией через пять лет.

Еще в середине июля зарубежные СМИ сообщали о «секретном плане» бундесвера на случай военного конфликта с Россией. Согласно плану Operationsplan Deutschland, Германия станет «узловым пунктом» Североатлантического альянса в Европе. С помощью ее автомагистрали А2 будет осуществляться переброска войск НАТО на восток. Бундесвер намерен перевезти порядка 800 тысяч военных и 200 тысяч машин и тяжелой техники из Нидерландов, Бельгии и ФРГ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Урсула фон дер Ляйен до становления главой Еврокомиссии работала гинекологом.

+20° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
92.66
2.71 100.56
3.87
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:39
«Больше не работоспособен»: как Урсула фон дер Ляйен уничтожила бундесвер
12:25
Правительство России продлило запрет на экспорт бензина до конца 2024 года
12:12
Изощренные схемы: как хакеры научились взламывать интернет-провайдеров
12:00
«Поставила на паузу»: Украина атакой на Курскую область заблокировала возможность переговоров
11:56
Три человека на катамаране пропали в Охотском море
11:45
Народный ОПК и трофеи с полей СВО: Белоусов осмотрел выставку «Армии-2024»

Сейчас читают

«Воинствующая акушерка»: Урсула фон дер Ляйен уничтожила бундесвер
«Настоящий бандит»: чего ожидать от возможного преемника Зеленского
Хватает не те яйца: Оксана Самойлова и Джиган не могут поделить новое хобби
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака