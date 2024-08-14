В немецкой армии разорвали связи с национальным самосознанием и вообщем всем, что связано с Германией, считает эксперт.

Бывшая министр обороны Германии и действующий представитель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен уничтожила бундесвер, он больше не может работать. Об этом заявил немецкий политолог и экономист Айке Хамер, его слова приводит EADaily.

«Фон дер Ляйен уничтожила бундесвер как ментально, так и с точки зрения снаряжения. Бундесвер сейчас больше не работоспособен. Там слишком сильно фокусируются на равноправии между мужчиной и женщиной», — сказал он.

Как отметил Хамер, в бундесвере полностью разорвали связи с национальными самосознанием и гордостью, а также вообще всем, что связано с Германией. Политолог также заметил, что решение Минобороны Германии добавить в посвященный воинской традиции ФРГ список офицеров вермахта — отчаянная попытка наделить бундесвер идентичностью.

Кроме того, как подчеркнул Хамер, в Германии преобладающее количество людей, включая депутатов бундестага, считают, что Вторая мировая война настолько ужасна, что ее события не сопоставимы ни с чем. Они не хотят иметь ничего общего с прошлым.

К слову, недавно в бундесвере призвали готовиться к войне с Россией через пять лет.

Еще в середине июля зарубежные СМИ сообщали о «секретном плане» бундесвера на случай военного конфликта с Россией. Согласно плану Operationsplan Deutschland, Германия станет «узловым пунктом» Североатлантического альянса в Европе. С помощью ее автомагистрали А2 будет осуществляться переброска войск НАТО на восток. Бундесвер намерен перевезти порядка 800 тысяч военных и 200 тысяч машин и тяжелой техники из Нидерландов, Бельгии и ФРГ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Урсула фон дер Ляйен до становления главой Еврокомиссии работала гинекологом.