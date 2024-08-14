Подросток умер после разгрузки мешков с удобрениями в Саратовской области

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Евгения Романова
Евгения Романова 36 0

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Подросток умер после разгрузки мешков с удобрениями в Саратовской области

Фото: www.globallookpress.com / Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын

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Подросток в возрасте 15 лет умер после того, как разгружал мешки с удобрениями в Саратовской области. Об этом сообщила пресс-служба СУ Следственного комитета России по региону в Telegram-канале.

Все случилось в четверг, 8 августа, в селе Георгиевка Марксовского района. По предварительным данным, подросток помогал знакомому в погрузке мешков с удобрениями. Когда он пришел домой, то почувствовал себя плохо. Подростка госпитализировали, но на следующий день он умер.

По факту причинения смерти по неосторожности 15-летнему подростку возбуждено уголовное дело. Следователи осмотрели место происшествия, изъяли необходимые предметы и объекты. Назначены судебные экспертизы.

Позднее в Telegram-канале «Информационный центр СК России» появилось сообщение о том, что председателя ведомства Александра Бастрыкина заинтересовало видеообращение жительницы Саратовской области про смерть подростка. Женщина рассказала, что подросток работал в селе Волково.

«Осуществлял погрузку и транспортировку опасных химикатов и удобрений в соседний населенный пункт. Из-за отсутствия средств индивидуальной защиты молодой человек отравился вредными испарениями, спасти его не удалось», — говорится в сообщении.

Отмечается, что виновный к ответственности не привлечен. Бастрыкин затребовал доклады о ходе первоначальных следственных действий, а также о результатах расследования, когда оно завершится. Центральный аппарат ведомства контролирует исполнение поручения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что художницу Наталью Дайн нашли мертвой в московской квартире. По информации собеседника телеканала, тело Дайн накануне обнаружил ее супруг.

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