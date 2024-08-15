Певец Пресняков вынуждено перенес концерты в Светлогорске

Причиной отмены выступлений стало заболевание.

Певец Владимир Пресняков заявил, что перенес концерты в городе Светлогорск Калининградской области из-за болезни. Его слова передает MK.RU.

Ранее об изменении в датах выступлений Преснякова сообщали организаторы концертов. С 15 и 16 августа их пришлось передвинуть на 10 и 11 ноября. Представители певца также добавили, что билеты остаются действительными, а вернуть их можно на месте покупки.

«Любимый мой Калининград, так получилось, что я сильно заболел, воспалением легких. Мне нужно будет лечиться неделю, как минимум, пять дней. К сожалению, я вынужден перенести концерты в „Янтарь Холле“ в Светлогорске, которые очень ждал», — заявил певец.

Артист также подчеркнул, что очень ждет встречи со своими поклонниками и надеется на их понимание.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что популярная певица Мари Краймбрери написала песню для Преснякова-младшего. Кроме того, звезда призналась, что испытывала страх из-за того, что композиция может не понравиться артисту.