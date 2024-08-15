Водитель уснул за рулем: микроавтобус с 19 пассажирами перевернулся под Анапой

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 63 0

Микроавтобус с 19 пассажирами перевернулся под Анапой

Водитель уснул за рулем: микроавтобус с 19 пассажирами перевернулся под Анапой

Фото: Telegram / 23 МВД / mvd_23

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

ДТП произошло около четырех утра на трассе Новороссийск — Керчь.

Микроавтобус, в салоне которого находилось 19 пассажиров, перевернулся под Анапой. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

«Все остались живы, количество пострадавших уточняется», — говорится в сообщении.

ДТП произошло около четырех утра в районе хутора Тарусино на трассе Новороссийск — Керчь. По предварительным данным, авария произошла по вине водителя — он уснул за рулем.

«Он осуществлял перевозку пассажиров в частном порядке из Владикавказа в Анапу», — уточнили в МВД.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, в ДНР фура сбила группу подростков на велосипедах. Авария произошла на Мариупольской трассе, где воспитанники спортивной школы проводили тренировку. Известно, что один ребенок скончался от полученных травм.

+14° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 67%
90.01
-2.65 100.31
-0.25
Луна в гармонии с Меркурием: как лучше провести 15 августа

Последние новости

8:44
Луна в гармонии с Меркурием: как лучше провести 15 августа
8:30
«Можно взять с поверхности»: почему Россия борется за освоение Луны
8:17
Российские саперы обезвреживают приграничные зоны Курской области
8:01
Российские школьники победили на олимпиаде по искусственному интеллекту
7:48
Спасенные шедевры: в Таганроге открылась выставка картин, пострадавших при ракетной атаке ВСУ
7:35
Водитель уснул за рулем: микроавтобус с 19 пассажирами перевернулся под Анапой

Сейчас читают

«Воинствующая акушерка»: Урсула фон дер Ляйен уничтожила бундесвер
«На пожизненном с упырями»: как «Иванушки International» на самом деле отметят 30-летие
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 августа, для всех знаков зодиака
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака