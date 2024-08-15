Водитель уснул за рулем: микроавтобус с 19 пассажирами перевернулся под Анапой

ДТП произошло около четырех утра на трассе Новороссийск — Керчь.

Микроавтобус, в салоне которого находилось 19 пассажиров, перевернулся под Анапой. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

«Все остались живы, количество пострадавших уточняется», — говорится в сообщении.

ДТП произошло около четырех утра в районе хутора Тарусино на трассе Новороссийск — Керчь. По предварительным данным, авария произошла по вине водителя — он уснул за рулем.

«Он осуществлял перевозку пассажиров в частном порядке из Владикавказа в Анапу», — уточнили в МВД.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, в ДНР фура сбила группу подростков на велосипедах. Авария произошла на Мариупольской трассе, где воспитанники спортивной школы проводили тренировку. Известно, что один ребенок скончался от полученных травм.