Собянин назвал столичные улицы, где сейчас работают археологи

В текущем году археологи обнаружили в Москве порядка десяти тысяч артефактов, имеющих историческую ценность. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин.

Как отметил глава города, на сегодняшний день работа археологов в столице сосредоточена в Чижевском подворье и Романовом переулке, а также на улицах Яузской, Татарской. Кроме того, эксперты занимаются реставрацией артефактов, обнаруженных в районе Тверского бульвара и Тверской улицы.

«В Романовом дворе, например, найдены старинные колокола. Скорее всего, их спрятали или перед нашествием хана Девлет-Гирея на Москву в 1571 году или перед польской интервенцией 1609 года. Они сохранились почти в идеальном состоянии», ― рассказал градоначальник в Telegram-канале.

Собянин также добавил, что прошедшие через реставрацию и консервацию артефакты передаются в столичные музеи на постоянное хранение, где их продолжают изучать, а также показывать на выставках.