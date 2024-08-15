В огне 3,5 тысячи «квадратов»: в Люберцах вспыхнул крупный пожар

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Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 1 787 0

Производственное здание горит на 3,5 тыс квадратных метров в Люберцах

Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru

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На месте работают спасатели МЧС России.

Пожар вспыхнул в производственном здании в подмосковных Люберцах. На месте работают спасатели. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России в Telegram-канале.

«В подмосковных Люберцах тушат пожар в производственном здании. <…> Предварительно, пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Источник 5-tv.ru сообщил, что в Люберцах горит здание, в котором производятся декорации. Площадь возгорания увеличилась до 3,5 тысяч квадратных метров. По словам собеседника, есть угроза распространения огня на кровлю.

Огонь в Люберцах распространяется быстро, отметил источник. Пожару присвоен третий ранг сложности. К тушению привлечен вертолет Ка-32. На месте также работают порядка 80 специалистов и 24 единицы техники.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что произошел пожар в ТЦ «РИО» на юго-западе Москвы. Клубы черного дыма валили прямо из окон здания.

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В огне 3,5 тысячи «квадратов»: в Люберцах вспыхнул крупный пожар

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