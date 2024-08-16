С каждом годом государственный долг страны становится все больше. Денег уже не хватает на граждан.

Государственный долг Финляндии в конце июля 2024 года достиг 166,9 миллиарда евро. Об этом сообщает издание EADaily.

В 2025 году задолженность может составить более 180 миллиардов. Чтобы выбраться из данной ситуации, Министерство финансов страны предложило составить бюджет на следующий год в размере 88,1 миллиарда евро. Превышение расходов будет около 12,2 миллиарда евро.

Финляндия вынуждена выплачивать проценты по долгу. В 2023 году сумма достигала 2,3 миллиарда, а в 2024 году она может вырасти до 305 миллиарда евро.

Причем процентные расходы вряд ли сократятся, поскольку растущий объем долга перекроет выгоду от снижения процентных ставок. Это может сильно сказаться на расходах, направленных на другие виды деятельности государства.

Министр финансов Риикка Пурра в своем личном блоге в социальной сети подчеркнула, что «на выплату процентов идет больше средств, чем на покрытие базовых услуг муниципалитетов».

Экономическое положение страны сказывается на состоянии граждан, которые стареют на глазах. Во избежание этого следует больше средств вкладывать в сферу здоровья.

Примечательно то, что эта ситуация возникла из-за введения антироссийских санкций. Стране не хватает российского газа, а компании, которые разорвали выгодные контракты, сейчас терпят колоссальные убытки.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что США пытаются запугать Швецию и Финляндию «российской угрозой».