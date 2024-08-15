Собянин: чемпионат «Абилимпикс» пройдет в Москве с 26 по 29 октября

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 14 0

Школьники и студенты будут состязаться в 50 компетенциях — от IT-технологий и промышленности до сферы общественного питания и услуг.

Собянин: чемпионат «Абилимпикс» пройдет в Москве с 26 по 29 октября

Фото: mos.ru

Национальный чемпионат «Абилимпикс» пройдет в столице с 26 по 29 октября. В нем принимают участие люди с особенностями здоровья, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram.

По его словам, в финал прошли больше одной тысячи человек — это лидеры отборочных этапов в российских регионах и некоторых других странах. Столицу на конкурсе представит сильнейшая команда — лучшие участники Московского чемпионата.

В программе соревнований — 50 компетенций, охватывающих такие сферы, как IT, промышленность, общественное питание.

Собянин подчеркнул, что благодаря конкурсу люди с особенностями здоровья могут показать профессиональные навыки и устроиться на работу.

Чемпионат проводится среди школьников старше 14 лет, студентов и специалистов.

Отборочный этап Московского чемпионата «Абилимпикс» проходил с 13 по 31 мая. Более 1,6 тысячи человек показали свое мастерство в 62 компетенциях. Например, в компетенции «ремонт обуви» нужно было сделать набойки, в малярном деле — покрасить стену, а участники направления «веб-дизайн» создавали страницу сайта.

По результатам выполненных заданий жюри выбрало по пять человек в каждой компетенции и возрастной категории. Они прошли в финал Московского чемпионата «Абилимпикс-2024», по итогам которого было решено, кто представит столицу на национальном этапе состязания.

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