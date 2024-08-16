Заявления властей США о непричастности к атаке ВСУ являются ложью.

Киевские власти не рискнули бы напасть на Курскую область без помощи своих кураторов из Соединенных Штатов. С таким заявлением выступил председатель Морской коллегии РФ, помощник президента Николай Патрушев в интервью «Известиям».

«Именно Запад поставил преступную хунту во главе Украины, страны НАТО накачали Киев оружием, военными инструкторами, в постоянном режиме снабжают разведданными и контролируют действия неонацистов. Операция в Курской области также спланирована при участии натовцев и западных спецслужб», — заявил Патрушев.

По его словам, заявления американских властей о непричастности к нападению Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российский регион не соответствуют действительности. Без их поддержки и помощи Киев не рискнул бы предпринять подобную операцию.

Патрушев подчеркнул, что Вашингтон сделал из Украины «антироссийский проект», лишив страну суверенитета и части территорий.

Нападение украинских боевиков на Курскую область — предвестник краха киевского режима, заключил помощник президента.

Полное интервью Патрушева читайте на сайте «Известий».

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