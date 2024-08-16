«Преступная хунта»: мог ли Киев напасть на Курскую область без помощи США?
Патрушев: без участия и поддержки США Киев не рискнул бы зайти в Курскую область
Фото: www.globallookpress.com / Diego Herrera
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Заявления властей США о непричастности к атаке ВСУ являются ложью.
Киевские власти не рискнули бы напасть на Курскую область без помощи своих кураторов из Соединенных Штатов. С таким заявлением выступил председатель Морской коллегии РФ, помощник президента Николай Патрушев в интервью «Известиям».
«Именно Запад поставил преступную хунту во главе Украины, страны НАТО накачали Киев оружием, военными инструкторами, в постоянном режиме снабжают разведданными и контролируют действия неонацистов. Операция в Курской области также спланирована при участии натовцев и западных спецслужб», — заявил Патрушев.
По его словам, заявления американских властей о непричастности к нападению Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российский регион не соответствуют действительности. Без их поддержки и помощи Киев не рискнул бы предпринять подобную операцию.
Патрушев подчеркнул, что Вашингтон сделал из Украины «антироссийский проект», лишив страну суверенитета и части территорий.
Нападение украинских боевиков на Курскую область — предвестник краха киевского режима, заключил помощник президента.
Полное интервью Патрушева читайте на сайте «Известий».
Ранее 5-tv.ru сообщал, чем займется Морская коллегия России.
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